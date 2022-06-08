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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 aile ile başlandı devlet desteğiyle 400 aileye geçim kaynağı oldu

İHA

4 aile ile başlandı devlet desteğiyle 400 aileye geçim kaynağı oldu

Batman'ın Sason ilçesinde 2007 yılında deneme amaçlı 4 aile ile üretimine başlanan ve geçtiğimiz yıl coğrafi işaret tescil belgesi alarak markalaşan Sason çileği, devlet tarafından sağlanan yüzde 100 hibe desteği ile ilçe geneline yaygınlaşarak 400 aileye geçim kaynağı oldu.
Devletin ilçedeki çiftçilere sağladığı destek sayesinde 4 aileyle başlanan çilek üretiminin her geçen yıl daha da artırılarak 400 aileye geçim kaynağı oluşturduğunu belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, 15 dekarlık alanda ekimine başlanan çileğin bu yıl itibariyle 400 dekarlık alanda ekildiğini belirtti. Çiftçilere 2022 yılı içinde 100 dekarlık alan için hibe desteği müjdesini veren Kaymakam Mete, “Sason ilçemiz kadirşinas insanların yaşadığı, bereketli topraklarıyla ön plana çıkmış bir ilçedir. Bal ve ceviz diyarı olarak bilinen Sason, son yıllarda ön plana çıkan bir başka değerimiz ise Sason çileği oldu. Sason çileği, Batman valiliğimizin ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında ulusal, uluslararası alanında has kokusu, tadıyla, uzun ömürlülüğü ile kendine yer edinmiş, diğer çilek türlerinden ön plana çıkmış ve farkını ortaya koyan bir ürünümüz oldu" dedi.

"Bin 400 dekarlık alanda üretim yapılıyor"
Daha önce tütün ekilen bahçelerde 2007 yılında yüzde yüz devlet destekli 4 aile ile 15 dekar alanda Sason çilek ekimi başlandığını hatırlatan Kaymakam Mete, "Şu anda 400 aile ile 4 bin 900 ton rekolteye erişmiş durumdayız. Bunu gerçek manada büyük mutluluk ve gurur vesilesi olarak anlatmak istiyorum ki; 4 aileyle yüzde 100 devlet desteğiyle başlamış olan Sason çileği serüveni bu gün 4 bin 900 ton rekolteyi aşmış, ulusal ölçekte tanınmış, yurt dışına ihracat ürünü olarak değerlendirilebilen bu bölgenin insanın cebine, ülkemizin ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan tarımsal bir ürün haline gelmiştir. İlçede toplamda Bin 400 dekarlık bir alanda şu anda çiftçilerimiz üretimlerini yapmaktadır. Devlet olarak gayemiz bu rakamı çok daha ileriye taşımaktır. Çünkü bunun için uygun alanımız, uygun kaynağımız, uygun iş gücümüz ve çok şükür hevesli çiftçilerimiz vardır. Bunlarla beraber bu yıl yüzde 70 hibeli olmak üzere 100 dekar daha alanda çiftçilerimize katkı sağlayarak çilek üretimini artırmak istiyoruz. Devlet olarak elimizden gelen bütün gayretleri göstererek çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ulusal çapta tanınırlığı, bilinirliği ve uluslar arası ölçekte coğrafi işaret tescili almış olan Sason çeliğimizi sadece Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Muş gibi yakın illerimize pazarlamanın ötesinde bu gün Bursa’da, Konya’da, Malatya’dan birçok fabrika talepte bulunmakta ve onlara pazarlamaktayız çiftçilerimiz ile beraber. Biz istiyoruz ki 81 vilayetimiz de bulunan herkesin Sason çileğinin tadından, aromasından mahrum kalmasın. Herkese ulaştırmaya gayret ediyoruz. Herkesi Sason, Sason çileğini yerinde yemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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