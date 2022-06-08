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İkna çalışmasıyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

DHA

İkna çalışmasıyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu


Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN'da 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan ve ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim olan terörist, Batman'a getirilerek ailesiyle buluşturuldu. 
PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Önleme ve ikna çalışmaları sonucunda 2013'te, Batman'da terör örgütüne katılan ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında aranma kaydı bulunan terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucunda Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen terörist işlemlerinin ardından Batman'a getirildi. Teslim olan erkek terörist, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. 
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütü mensubuyla yapılan görüşmede, çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç ve susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak, Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç-susuz bırakılacaklarından korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlilerin kendilerini çok sıcak karşıladıklarını, Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin kendilerine çok iyi davrandıklarını ve vermiş oldukları bu karar nedeniyle çok mutlu olduklarını beyan etmişlerdir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-06-08 17:23:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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