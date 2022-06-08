Mercimek yüklediği traktörün römorkundan düşüp, ağır yaralandı

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Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, tarlada biçilmiş mercimekleri yüklediği traktörün römorkundan düşen Diyaaddin Gündüz (45), ağır yaralandı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyü yakınlarında meydana geldi. Mercimek hasadından sonra traktör römorkuna biçilmiş mercimek yüklemekte olan Diyaaddin Gündüz, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Kafasının üzerine düşerek ağır yaralanan Gündüz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündüz, burada yapılan müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2022-06-08 18:53:08



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