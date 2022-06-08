2007'de 4 aileyle başlayan 'Sason Çileği' üretiminde rekolte 4 bin 900 tona ulaştı



Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde 2007 yılında tütüne alternatif olarak devlet desteğiyle 4 aile tarafından üretilmeye başlanan ve geçen yıl coğrafi işaret belgesi alan 'Sason Çileği'nde üretim yapan aile sayısı 400'e ulaştı. Kaymakam Murat Mete, ilçe genelinde 4 bin 900 ton rekolteye ulaşıldığını belirterek, "Çileğimiz tadıyla, lezzetiyle ve diğer çilek ürünlerine nazaran uzun ömürlü oluşuyla gerçek manada farkını ortaya koymuş ve bunu tescillemiştir. Şu anda çiftçilerimiz tarafından toplamda 1400 dekarlık alanda çilek tarımı yapılmaktadır. Devlet olarak gayemiz bu rakamı çok daha ileriye taşımaktır" dedi.

Sason ilçesinde 2017 yılında tütüne alternatif ürün olarak, devlet desteğiyle 4 aile tarafından üretilmeye başlanan 'Sason Çileği' geçen yıl coğrafi işaret belgesi aldı. Tadı ve lezzetinin yanı sıra diğer çilek ürünlerine göre uzun ömürlü oluşuyla da farkını ortaya koyan çileğin, ilçede 1400 dekarlık alanda üretimi yapılıyor. 400 ailenin üretim yaptığı çilekte yıllık 4 bin 900 rekolteye ulaşıldı. Kaymakam Murat Mete, bal ve cevizden sonra ilçenin öne çıkan katma değerli ürünü çileğin ulusal ve uluslararası kamuoyunda kendisine yer edindiğini söyledi.

'YÜZDE 70 HİBE İLE 100 DEKAR ALANDA DAHA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'

İlçe genelinde ulaşılan 4 bin 900 ton rekoltenin gurur ve mutluluk verici olduğunu belirten Kaymakam Mete, "Yüzde 100 devlet desteği ile başlamış olan Sason çileği serüveni bugün ulusal ölçekte tanınmış, yurt dışına ihracat ürünü olarak değerlendirilebilen, bu bölgenin insanın cebine, ülkesinin katma değerine ciddi katkı sağlayan tarımsal bir ürün haline gelmiştir. Şu anda çiftçilerimiz tarafından toplamda 1400 dekarlık alanda çilek tarımı yapılmaktadır. Devlet olarak gayemiz bu rakamı çok daha ileriye taşımaktır. Çünkü bunun için uygun alanımız uygun kaynağımız uygun işgücümüz ve hevesli çiftçilerimiz mevcuttur. Bu sene yüzde 70'i hibe olmak üzere 100 dekar alanda daha çiftçilerimize katkı sağlıyor olmak için bir hazırlığımız var. Çileğimizi Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Muş gibi yakın illere pazarlamanın ötesinde bugün Bursa, Malatya ve Konya´daki birçok fabrikadan talep var. 81 ilimizin tamamında Sason Çileği´nin tadından, aromasından faydalanmamış bir vatandaşımız kalmasın istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMAN

2022-06-08 19:07:49



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