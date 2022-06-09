Teslim olan terörist; "Örgütten kaçmak isteyenler korkmamalı"

2013 yılında Batman’dan PKK’ye katılan ve hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu çerçevesinde aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 4 Haziran günü Habur Sınır Kapısından ülkeye giriş yaparak, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu belirtildi. Teslim olan terörist, örgütten kaçmak isteyenlere seslenerek, "Örgütten kaçmak isteyenler korkmamalı" dedi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK, PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla aileleriyle ikna çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden 5 Haziran günü teslim alınan örgüt mensubunun adli tahkikatının Batman İl Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı, şahsın 7 Haziran günü ailesi ile buluşmasının gerçekleştirildiği ifade edildi. Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede, çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK’ye katıldığını belirten örgüt mensubu, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını söyledi. Örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, açsusuz bırakıldığını anlatan örgüt mensubu, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak, Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Kendisi gibi örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile açsusuz bırakılacaklarından korktuklarını belirten örgüt mensubu, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.