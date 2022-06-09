Batman’da düzenlenen şehitler sempozyumunda terörle mücadelenin kahramanları anlatıldı

Batman’ın Sason ilçesinde şehit yakınları tarafından düzenlenen sempozyumda terörle mücadelede şehit olan kahramanların hikayeleri ve olayları anlatıldı.

Sason Yunus Emre Konferans salonunda düzenlenen sempozyumda konuşan Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, terörle mücadelede tarihe adını altın harflerle yazdıran kahramanları unutturmamak, hikayelerini dilden dile anlatmak ve her yerde bu hikayeleri yetişen yeni nesillere aktaracaklarını söyledi. Çelik, “Devletimize, bayrağımıza, ezanımıza ve milletimize karşı kurulan tüm örgütlere ve bu örgütleri destekleyen herkese karşı dik durduk ve dik durmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimizin neyin uğruna kanlarını verdiklerini bildiğimiz için gururluyuz. Şehit Fetih Sekin'leri, şehit Muhammed Fatih Safitürk'leri, şehit Şenay Aybüke öğretmenimizi ve İbrahim amcayı unutmadık, unutturmayacağız. Kaybolan atını aramaya giden İbrahim amca Sason Zoro bölgesinde teröristlere esir düşüyor. 70 yaşlarında olan İbrahim amcayı teröristler sözde liderlerinin yanına götürüyorlar. Sözde liderleri, İbrahim amcaya ihtiyar Türkiye hakkımızı ne zaman verir diye sorar. Bunun üzerinde ellerindeki silahlara aldırış etmeden teröristlere sizin hiçbir hakkınız yoktur diyerek tarihe düşen şu sözleri söyler; 'Sizden önceki arkadaşlarınız nasıl dağlardaki leş yiyenlere yem olduysa sizlerin de sonu öyle olacaktır. Bu batıl davanızı bırakın ve evlerinize dönün'. Bu sözlerinin ardından teröristler Aralık ayı soğuğunda İbrahim amcaya işkence ederek şehit ederler. Bizler bu kahramanların evlatlarıyız” dedi.



“Bu topraklarda bir daha İstiklal Marşı yazılmasın diye sevdiklerimizi şehit verdik”

Programa konuşmacı olarak katılan AK Parti MYK üyesi Metin Külünk de konuşmasında; Sason ilçesinin, bağımsızlık uğruna en sevdiklerini toprağa verenlerin yeri olduğunu belirterek, "Bu topraklarda bir daha İstiklal Marşı yazılmasın diye sevdiklerimizi şehit verdik. Bağımsızlığımız uğruna, kıyamete kadar bu topraklarda ilelebet payidar olmak uğruna, en sevdiklerini feda etmişlerin ailelerin bulunduğu bir toplulukta bize saatlerce sessizlik düşer, sükut düşer. Çünkü şehadet bir çağrıdır. Tüm nesilleri ve çağları, şehadet yolu aydınlatır. Şahadet insanın kemale erişidir. Şehadet hiç ölmemektir, hep yaşamaktır. Şehadet uğrunda canını dahi feda edebileceği inanmışlık demektir. Bu değerlerin yakın tarihimizde son 50 yılda değer bulduğu ilçelerimizden birindeyiz. Terörle mücadelede toprağa verdiğiniz en yakınlarınız, canlarınızı neden toprağa verdiniz biliyor musunuz? Bir daha bu topraklarda İstiklal Marşı yazılmasın diye feda ettiniz” dedi.

Şehit yakını öğrencilerin kendi yazdığı şiirleri okuduğu sempozyum, yapılan dualar ile son buldu.

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