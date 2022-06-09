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Batman’da jandarma köy okulunda çöp toplayarak çevre bilincini anlattı

İHA

Batman'da Dünya Çevre Haftası ve Sıfır Atık Projesi çerçevesinde köylerde güvenlik korucuları ile birlikte çevredeki çöpleri temizleyen jandarma ekipleri, köylerdeki öğrenci ve vatandaşlara çevre bilinci hakkında sunumlar yaptı.

Batman’da jandarma köy okulunda çöp toplayarak çevre bilincini anlattı

Batman’da Dünya Çevre Haftası ve Sıfır Atık Projesi çerçevesinde köylerde güvenlik korucuları ile birlikte çevredeki çöpleri temizleyen jandarma ekipleri, köylerdeki öğrenci ve vatandaşlara çevre bilinci hakkında sunumlar yaptı.
Sason İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile yürüttüğü ortak proje çerçevesinde köy okulları çevresinde bulunan çöpleri güvenlik korucuları ve köylülerle birlikte toplayarak dönüştürülebilir atık çöplerine atan jandarma ekipleri, çevre bilinci ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumda, atık olarak değerlendirilen birçok maddenin atık olmadığını, ayrıştırıldığı taktirde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabileceğini aktaran Jandarma Astsubay Çavuş Sinan Şen, çevre kirliliği ile atıkların doğada kalma süresi ve bunların geri dönüştürülmesi konusu hakkında sunum yaptı. Programın sonunda jandarma ekipleri tarafından köydeki vatandaşlara ve öğrencilere karpuz ikramında bulundu.
Programa, Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Jandarma komutan Binbaşı Murat Madenüs, Milli eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, köydeki güvenlik korucuları ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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