Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Batman’da anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, düzenlenen törenle anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 5 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için Batman Üniversitesi Konferans Salonu'nda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene katılamayan şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, telekonferans yoluyla bir video göndererek Batman halkına ve Batman Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, bin bir türlü fedakarlıkla hizmet için canını feda eden fidanlarımızın türküsünü yaşatmak herkesin boynunun borcu olduğunu vurguladı. Rektör Demir, “O türkü, Aybüke'nin emanetidir. Emanete ihanet olmaz. Vatana ihanet olmaz. Vatan sevgisi imandandır, şiarıyla yaşayan milletimiz el ele, gönül gönüle, sevgiyle, kardeşçe bir olup o türküyü söyledikçe bu topraklarda kin, nefret, ihanet olmayacak. Aybüke'nin hasreti kor olup içimizi yaksa da dilden dile söylendikçe türküsü, Aybüke yaşayacak; ay gibi güzel yüzüyle, gülen gözleriyle hep 22 yaşında o billur sesiyle. Cennetin en güzel bahçelerinde türküsünü dinleyip huzurla uyuyacak. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde saygı, şükran ve rahmetle eğiliyorum, ruhları şad olsun” dedi.

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