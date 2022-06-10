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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman kuyumcular çarşısında hareketlik başladı

İHA

Son zamanlarda hızla yükselen altın kurunu gören Batmanlı vatandaşlar, yatırım amaçlı aldıkları altınlarını bozmaya devam ediyor.

Batman kuyumcular çarşısında hareketlik başladı

Son zamanlarda hızla yükselen altın kurunu gören Batmanlı vatandaşlar, yatırım amaçlı aldıkları altınlarını bozmaya devam ediyor.
Batman'da kuyumcu esnafı olan Eren Çoban, son zamanlarda altının hızla yükseldiğini kısa bir süre içerisinde 850 TL olan altının bin 30 TL’ye çıktığına dikkat çekti. Bu durumun vatandaşları altın bozmaya yönlendirdiğini belirten Çoban, “Açıkçası şu anda ihtiyacı olmadığı halde bozmak zorunda kalıyorlar. Mecbur kalıyorlar. Borcu olanlar var. Almak zorunda kalıyorlar. Yüksek fiyatlardan almak zorunda kalıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bu kadar yükseldi ama daha da yükselmeyeceği anlamına gelmez. Daha da yükselebilir. Daha da yüksek rakamları görebiliriz. Yani yatırım tavsiyesi olarak vermeyelim ama bu sene içeresinde bin 250bin 300 seviyelerini de test etmesi normaldir. Bin 300 seviyesini de görebilir. Ama milletimiz bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamasın. Bunu siyasi ve ekonomik hareketler belirleyecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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