Batman’da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro

Batman'ın Sason ilçesinde milli eğitim müdürlüğü öncülüğünde lise öğrencileri arasında düzenlenen ses yarışmasında ilk ona giren öğrenciler, köy okulları kütüphanelerine kitap toplamak için çok dilli koro oluşturup şarkı söyledi.

Oluşturdukları koro ile Türkçe, Kürtçe, Yunanca ve Arapça şarkılar söyleyen lise öğrencileri, düzenledikleri konsere katılmak isteyenlerden para yerine kitap getirmelerini istedi. Lise düzeyindeki öğrencilerin müziğe olan eğilimlerini artırmak ve köy okullarına kitap kazandırmak için, "Sason Yıldızını Arıyor" yarışmasında dereceye giren öğrencilerden çok dilli koro grubu oluşturduklarını belirten Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, düzenlenen yarışmayı dinlemek isteyen müzikseverlerden para yerine bir kitap getirmelerini istediklerini söyledi.



“Çok dilli koroyu geliştirip daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz”

'Sason Yıldızını Arıyor' adı altında başlattıkları proje ile lise seviyesindeki öğrencilerin müziğe eğilimlerini artırmak için liseler arası ses yarışması yaptıklarını hatırlatan Bozkurt, “Bunun ikinci ayağı çok dilli koro oluşturmak oldu. Bu proje ile amacımız hem öğrencileri müziğe teşvik etmek hem de 10 bin okul projesi dahilinde bakanlığımızın başlattığı okul kütüphanesine kitap kazandırmak projesine destek olmak oldu. Bu yarışmada ‘Kitabını getir, biletini al’ sloganı ile yola çıktık. Bu sayede köy okullarına kitap kazandırmayı hedefliyoruz. İlçede yapılan ilk yarışmadır. Oluşturduğumuz çok dilli koroyu geliştirip daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Sason Öğretmen Evi'nde düzenlenen konserde yüzlerce kitap toplayan öğrenciler, topladıkları kitapları daha sonra ihtiyacı olan köy okullarına bağışlayacağını belirtti.

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