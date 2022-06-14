Batman’da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı

Batman'ın Sason ilçesinde yetiştiriciler tarafından beslenen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadı başladı.

Batman’da 2010 yılında tütüne alternatif olarak Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde 2 aile tarafından başlanan ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 180 aileye geçim kaynağı oldu.

İpek böceği besiciliği yaparak geçimini sağlayan vatandaşlardan Nahit Ömray, 35 günlük ipek böceği besim işinin ardından koza hasadına başladıklarını belirtti. İpek böceği yetiştiriciliğinin çok karlı bir iş olduğunu belirten Ömray, “İlçemizde 2010 yılında Karşıyaka Mahallesinde iki aile ile başlayan ipek böceği besiciliği, şu an 180 aileye geçim kaynağı oluyor. İlçemizde tütüne alternatif olarak ipek böcekleri beslenmeye başlandı. Ben bu işe, bu yıl başladım. Koza üretimi, ipek böceklerinin beslenme işi, ilk olarak koza birliğinden larvaları almamız ile başlıyor. Larvaları dut yapraklarını kıyarak, beslemeye başlıyoruz. Bu işlem yaklaşık bir hafta sürüyor. Daha sonra ipek böcekleri büyüdükçe yaprakların boyutunu da büyüterek besliyoruz. 3 haftalık bir sürenin ardından ipek böceklerinin uyku evreleri başlıyor. İlk uyku evresinin ardından dut yapraklarını dallarıyla birlikte veriyoruz. Son uyku evresinin ardından da ipek böceklerine meşe yaprakları veriyoruz. İpek böcekleri örmeye başlayarak kozaları tamamlıyor. İpek böceğinin örme işi bittikten sonra kozaları toplayarak koza birliğine satışa gönderiyoruz. Koza işi çok karlı bir iş. 5 kişilik bir aile yeterli dut ağaçları varsa 40 günlük bir süre içerisinde yaklaşık 20 ile 25 bin lira gibi bir gelir elde edebilir. Biz bu yıl kozanın bir kilogramını 170 liradan satışa sunuyoruz. Ortalama bir paketten 35 kilogram koza elde edebiliyoruz. 5 paket beslendiğinde yaklaşık 150 kilonun üzerinde bir hasat elde edilir. Bu da yaklaşık 25 bin liraya denk gelir. Bu zamanda bu para çok iyi, aileler bu para ile rahatlıkla geçimlerini sağlayabilir” dedi.

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