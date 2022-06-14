Batman Belediyesi yeni yollar açmaya devam ediyor

Batman Belediyesi, programına aldığı çeşitli mahallelerde parke taşı, bordür, oluk ve karo gibi çalışmaları ile yeni yol açma ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Batman Belediyesi, 2022 yılında değişik mahallelerde parke taşı serim ve onarımı, bazalt plak döşeme ve onarım, bazalt bordür orta refüj ve kaldırım, beton bordür ve oluk taşı, döşeme ve onarım olmak üzere toplam 114 bin 215 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirdi.



“17 bin 70 metre uzunluğunda yol iyileştirildi”

Batman Belediyesi, 2022 yılında 8 bin 950 metre uzunluğunda 44 adet yeni yol açarken, 17 bin 70 metre uzunluğunda 51 farklı yolda ise iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. 23 adet yıkım çalışması gerçekleştiren Batman Belediyesi, 143 bin 500 metreküp hafriyat toplarken, asfalta hazırlık için de 966 ton PMT yaptı.

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