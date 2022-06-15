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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı oto klima esnafından sürücülere yazlık bakım uyarısı

İHA

Batmanlı oto klima esnafından sürücülere yazlık bakım uyarısı

Batman’da oto klima ustaları, araç sahiplerine kullandıkları araçların yazlık bakımlarını yapmaları uyarısında bulundu.
Batmanlı oto klima ustası Hakan Babür, araçların yazlık bakımlarında yapılması gerekenlerin başında klima filtresi olduğuna dikkat çekti. Araç sürücülerin 300 TL gibi bir fiyattan kaçıp 7 bin 500 TL gibi büyük masraflara yakalandığını belirten Babür “Araçlarda klima gazı olmadığı zaman; polen fitresi, karbon fitresi değiştirilmediği zaman kanserojen madde bulaşma riski artırıyor. Her yaz başında, klima sezonunda, araç sürücülerinin klima bakımlarını yapmaları gerekiyor. Polen fitresinde bulunan kanserojen maddeler araç klimasını çalıştırdığında insan vücuduna bulaşıyor. Klima kompresörü ve yağ gaz bakımı yapılması gerekiyor. Klima kompresörü çok büyük bir maliyet olmuş günümüzde, hayat pahalılığı diyoruz. En ufak bir parça fiyatı 7 bin 500 TL bandında satılıyor. Araç bakım zamanında araç sürücüleri 300 TL gibi bir fiyattan kaçıyorlar sonra 7 bin 500 TL gibi bir fiyata araçlarını tamir ediyorlar. Yaz gelir gelmez klima bakımı yapılırsa hem biz hem de araç sürücüleri rahat etmiş olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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