Terliğini yıkamak isterken kanala düşen Emrah, boğuldu

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Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünden geçen sulama kanalının kenarında terliğini yıkamaya çalışırken suya düşen Emrah Biçici (11), hayatını kaybetti. Emrah'ın cansız bedeni düştüğü yere 500 metre mesafede bulundu.

Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde önceki akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında oynayan Emrah Biçici, terliğini yıkamak istedi. Ayağı kayan Biçici sulama kanalına düştü. Arkadaşları hemen köylülere haber verirken, gözden kaybolan Emrah için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emrah´ın cansız bedeni düştüğü yere yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Emrah daha sonra gözyaşları arasında Karpuzlu köyünde toprağa verildi.

Köylüler Yeni Çağlar ile Karpuzlu köylerinden geçen sulama kanalında daha önce de boğulma vakalarının yaşandığını belirterek, tel örgü çekilmesini istedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-06-16 12:46:47



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