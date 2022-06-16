Batman’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

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Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde sulama kanalında terliğini yıkamaya çalışırken suya düşen 12 yaşındaki Emrah Biçici, hayatını kaybetti. Emrah'ın cansız bedeni düştüğü yere 500 metre mesafede bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında oynayan 12 yaşındaki Emrah Biçici, terliğini yıkamak istedi. Ayağı kayan Biçici sulama kanalına düştü. Arkadaşları hemen köylülere haber verirken, gözden kaybolan Emrah için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emrah'ın cansız bedeni düştüğü yere yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emrah daha sonra gözyaşları arasında Karpuzlu köyünde toprağa verildi.

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