Sason'da 7 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Batman'ın Sason ilçesinde yaz tatili hayalini kuran 7 bin 700 öğrenci yıl sonu karnesini aldı.

Sason genelinde bulunan 101 okulda 7 bin 700 öğrencinin karne aldığını belirten Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, öğrencilere yaz tatili için ödev verilmediğini belirtti. Tatilinde bol bol gezerek önümüzdeki eğitim öğretim yılına daha dinç başlamaları için ödev verilmediğini ifade eden Bozkurt, "Öğrencilerimizden yaz tatilinde bol bol gezerek güzel bir tatil yapmalarını ve sıcak havalardan kendilerini korumalarını istedik. Umarım 3 aylık tatili eğlenerek geçirip önümüzdeki yıla daha dinç gelecekler. Tabi ki yaz tatilinde kurslarımız da olacak. Katılmak isteyen öğrencilerimizin bu kurslarda kendilerini geliştireceklerine de inancım tamdır" dedi.

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