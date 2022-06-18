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Uzman optisyen uyardı: "Sahte güneş gözlükleri kalıcı hastalıklara neden olabilir"

İHA

Uzman optisyen uyardı: "Sahte güneş gözlükleri kalıcı hastalıklara neden olabilir"

Batman’da optisyen Erhan Orhan, sahte güneş gözlüklerinin gözlerde kalıcı hastalıklara neden olabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruması için tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Güneş gözlüğü alırken ultraviyole ışınları kesen ve özellikle polarize yansımayı kıran gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen optisyen Erhan Orhan, yaz sezonu olduğu için vatandaşları tezgahta, işportada satılan sahte gözlükleri almamaları konusunda uyardı. Orhan, “Bir optisyenlik müessesine gelip ultra ışınları kıran polarize cam özelliği olan, zararlı ışınları kıran güneş gözlüğü camları tercih edip ve oradaki optisyen arkadaşın tavsiyesini alıp ona göre kullanmalarını öneriyoruz. Batman yazı çok sıcak olan ve güneşi direkt alan bir şehir olduğundan dolayı eskiye nazaran daha iyi ama çocuklarımızdan büyüklerimize kadar hepimizin güneş gözlüğü kullanmasını tavsiye ediyoruz. Güneş gözlüğü kullanımında gözümüzü, cildimizi koruyoruz ve sağlıklı bir yaşam geçirmiş oluyoruz. İşportada satılan gözlükler erken yaşta gözde kalıcı hasarlar ve katarak hastalıklarını öne alma gibi sıkıntılar getiriyor. Bundan dolayı önermiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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