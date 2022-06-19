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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terörden arındırılan doğada buluşan gençler halay çekerek piknik yaptı

İHA

Terörden arındırılan doğada buluşan gençler halay çekerek piknik yaptı

Batman’da bir araya gelen yüzlerce genç, terörün korkusu olmadan doğada halaya çekerek piknik yaptı.
Doğu ve Güneydoğu'da yıllarca terör baskısı ve terörün bölgeye verdiği zararlardan dolayı yaşadıkları il ve ilçe sınırları içinde bulunan piknik alanları, yaylalara, kanyonlara, ve mesire alanlarına hasret kalan gençler, bölgeye huzurun gelmesiyle yıllar sonra buluştukları doğada voleybol oynayarak halay çekip piknik yaptı.

“Gençlerimizi terörün ve uyuşturucunun pençesinden kurtarmak için istihdam oluşturduk”
Batman ve Sason ilçesindeki iş yerlerinde çalıştırdığı gençleri doğada buluşturan iş insanı Veysel Tekin, işsiz gençlere iş ortamı oluşturarak gençleri terör belası ve uyuşturucunun pençesinden uzaklaştırmak için iş yerlerinde istihdam oluşturduğunu söyledi. Tekin, “Bu gün Batman’dan geldik. Batman ve Sason’da iş yerlerimiz var. Bu iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımızı buraya getirerek piknik yaparak güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Batman’da 300, Sason’da 100 çalışan personelimiz var. Sason’da açtığımız iş yerindeki personel sayımızı 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız işsiz gençlere iş kapısı aralayarak onları terör belası, hırsızlık ve uyuşturucudan uzak tutmaktır” dedi.

Bölgede terörün bitme noktasına gelmesinden dolayı gençlerin huzura kavuştuğunu belirten Nürcan Akın, “Doğu ve Güneydoğu'da terörün bitmesi ve terör olaylarının azalması, biz gençlere ve bu bölgedeki vatandaşlara huzur getirmiş olmaktadır. Bu sayede biz gençlere hem bölgemizdeki piknik yerlerini keşif etme, hem de gönlümüzce doğada bir araya gelip eğlenme fırsatı doğmuştur. 20 yıl önce bu imkanlara sahip değildik. Şimdi bu huzura ve güvene kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlarımız ile birlikte piknik yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz, doğanın, huzurun keyfini çıkarıyoruz ve bu durumdan çok mutluyuz. Bu huzurun, bu güven ortamının devam etmesini çok istiyoruz. Bizlere bu huzurlu ortamı sağlayan başta cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanı'mıza ve güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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