Batman Belediyesi kadınlara gebelik, doğum ve sonrası için rehberlik hizmeti

Batman Belediyesi, kadınlara birinci basamak gebelik öncesi, gebelik, doğum ve sonrası için rehberlik hizmetlerini ücretsiz veriyor.

Belediye Sağlık Merkezi hizmete sunduğu yeni danışmanlık birimi sayesinde kadınlar üreme sağlığıyla ilgili daha aydınlatıcı bilgilere sahip olacak. Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Batman Belediyesi Sağlık Merkezinde yeni hizmete sunulan Gebe Bilgilendirme ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı biriminde kadınlar; gebelik öncesi, gebelik, doğum ve lohusalık dönemleri ile ilgili ebe Gülhan Esmer tarafından bilgilendiriliyor.

Anne ve anne adaylarının tüm tahlillerinin yapıldığı merkezde, Batmanlı kadınların gebelik süresince neler yapması konusunda takipleri de yapılıyor. Özellikle bölgede yaygın olan akraba evlilikleri ve kalıtsal rahatsızlıklarla ilgili gerekli yönlendirmeler de yine belediye tarafından yapılıyor.

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