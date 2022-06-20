Vali Canalp, ek 150 bin metrekare parke taşı serimi için talimat verdi

Cadde ve sokaklarda asfalt ve parke serimi işlerini yerinde takip etmek için sahada inceleme yapan Batman Valisi Ekrem Canalp, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce devam eden 150 bin metrekare parke taşı serim çalışmasına, ek 150 bin metrekare daha ilave edilmesi talimatı verdi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce devam eden 150 bin metrekare parke taşı serim işine, ek 150 bin metrekare daha ilave edilmesi talimatı verdi. Kentin çeşitli noktalarında kurumların vatandaşa hizmet götürmek için yapmış olduğu altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yol ve kaldırımların çok hızlı bir şekilde onarılmasını ve vatandaşın hizmetine kısa bir süre içinde sunulmasını isteyen Vali Canalp, çalışmaları titizlikle takip edeceğini ifade etti. Yapılan işin niteliğinde çok iyi olması gerektiğini vurgulayan Canalp, “Tüm çalışmalar, kaliteli ve nitelikli işler olmalıdır. Her müdahale vatandaşı rahatlatmalı, vatandaşın konforunu artırmalıdır. Çalışmalar yapılırken bu hususlar mutlaka gözetilmelidir” dedi.

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