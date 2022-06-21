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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOSGEB’den Batman ekonomisine 116 milyon TL’lik destek

İHA

KOSGEB’den Batman ekonomisine 116 milyon TL’lik destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Batmanlı işletme sahiplerine 116 milyon 600 bin TL sıfır faizli 4 yıl geri ödemeli kredi desteği sağladı.
Dünya genelinde Covid19 pandemisi nedeniyle sorun yaşayan Batman ekonomisine KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından ‘Can suyu’ olarak nitelendirilen büyük ölçüde ekonomik destek sağlandı. KOSGEB İl Müdürü Mehmet Fidan, son 2 yılda ülke ve dünyada Covid19 virüsü nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik olarak bundan etkilendiğini söyledi. KOSGEB başkanlığı olarak deprem, sel gibi felaketlerde acil olarak esnafa sıfır faizli kredi desteklerinde bulunduklarını belirtti. Fidan, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz (KOBİ) bayağı bir zarar gördü. Bu ekonomik zararı nasıl minimum seviyeye indiririz diye istihdamlarını korumak, ekonomik sorunlara çare olmak için her bir personel için 100 bin TL sıfır faizli uygulaması başlattık” dedi.

“Kadın personel çalıştıran yerlere yüzde 5’lik ek destek”
1 Ocak 2022 tarih itibariyle başvuruların alındığı ve 31 Mart tarihinde sona eren uygulama ile 2 personel alan işletmelere kişi başı 100 TL olmak üzere 200 bin TL sıfır faizli kredi imkanı sağladıklarını Aktaran Fidan, “Bunun ödeme şekli çok uygun. 4 yıl olan ve ilk iki yıl ödemesiz, sonraki iki yılda 6 taksitle ödemeler sıfır faizle gerçekleşiyor. İşletmelerimiz bayağı bir rahatladı. Bu zaman dilimi içerisinde işletmelerimizle, esnaf ve muhasebeciler odalarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Başlangıçta 50 milyon TL ile hedeflediğimiz krediler yoğun ilgi görünce toplamda 530 işletmemize toplamda 116 milyon 600 bin TL’lik bir destekte bulunduk. 58 milyon 300 bin TL’lik desteğin ilk taksit ödemesi işletmelerin hesabına geçti. 9. ayda ise ikinci ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bunun karşılığında toplamda 1000’in üzerinde bir istihdam da gerçekleştirmiş olduk. Burada üniversite mezunları için çok önemli bir istihdam oldu. İşletmeler bu çalışanları en az bir yıl çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Dün olduğu gibi için işletmelerimizin yanında olacağız. Ayrıca işletmesinde bayan personel çalıştıran işletmelere ek olarak yüzde 5’lik bir destek sağladık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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