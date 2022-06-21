Batman Valisi Canalp yapılacak olan duble yol çalışmasını yerinde inceledi

21 Temmuz’da ihalesi yapılacak BatmanDiyarbakır karayolu üzerindeki 7 kilometrelik tek şeritli yolun duble yola çevrilmesi çalışması öncesinde Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

Batman Çayı üzerindeki köprü ile Diktepe köyünden geçen tek şeritli yolun duble yola dönüştürülmesinden sonra Batman trafiğinde önemli bir rahatlama olacağını kaydeden Vali Canalp, “Biz bu projeyi Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu’un da yakın gözetimi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğumuz bir projedir. Buradan hem Cumhurbaşkanımıza hem de Ulaştırma Bakanımıza ve karayolları bölge müdürümüze göstermiş oldukları ilgi, alaka ve yakın gözetiminden dolayı şükranlarımı arz etmek istiyorum” dedi.



“Kesintisiz bir duble yol ağına kavuşacağız”

Projenin bitmesiyle kesintisiz ve kaliteli bir duble yol ağına kavuşmuş olacaklarını kaydeden Vali Canalp, “Buradan görmüş olduğunuz gidiş geliş şeklindeki yol ağı duble yola çevrilmiş olacaktır. Aynı şekilde burada ikinci bir köprü yapılmış olacak ve aynı zamanda hemzemin geçiş şeklinde de dört adet ilave kavşak yapılmış olacaktır. Yapılmış olan duble yolun da üstündeki yol ağı da aynı şekilde sıcak asfalt şeklinde bir yol olacak. Kaliteli bir yol ağıyla Batman’a hem de şehir içi trafiğini de rahatlatacak, katkı sağlayacak ve aynı zamanda Batman’a gelen insanlar da ilk intibaları önemlidir. Batman’la ilgili çok pozitif bir ilk intibaya da kavuşmuş olacaklar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.