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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir gecede 3 dükkanı soydular

İHA

Bir gecede 3 dükkanı soydular

Batman’ın Gercüş ilçesinde hırsızlar bir gecede 3 dükkan soydu.
Alınan bilgilere göre, üç gün önce Gercüş Kazım Koyuncu Bulvarı üzerinde bulunan üç iş yeri aynı gece soyuldu. 4 kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, gece saat 04.00 civarında 3 dükkana girdi. Bir büfe, bir tesisatçı ve bir çiğ köfteci dükkanına giren hırsızlar, iş yerlerinin birçok kıymetli eşyasını aldığı tespit edildi. Bir gecede 3 iş yerine yönelik hırsızlık olayının Gercüş esnafını tedirgin ettiği belirtilirken olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Hırsızların Gercüş yerlisi olmadıkları, dışarıdan geldikleri değerlendiriliyor. Hırsızlar bir dükkanı soyarken rahat hareketleri ise gözden kaçmadı. Bir büfenin içinde 45 dakika rahat bir şekilde oyalanıp eşyaları poşetlemesi ise kameralara yansıdı.

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