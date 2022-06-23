Batman´da DEAŞ´ın finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı

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Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN´da terör örgütü DEAŞ´ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nce Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ´ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında, para toplayarak çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 6 şüphelilden 1´i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-06-23 17:11:26



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