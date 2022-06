Erbakan: Altılı masa milletin umudu olmaktan son derece uzak

BATMAN, (DHA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Batman İl teşkilatının 1´İnci Olağan Kongresi'nde konuştu. Erbakan, Altılı masa milletin umudu olmaktan son derece uzaktır. Altılı masada olanların hiçbirinin ülkenin temel problemlerine ilişkin olarak proje ve çözüm önerileri somut olarak ortada yok" dedi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman il kongresine katıldı. Batman´ın Kültür Mahallesi´ndeki Ahmet Güneştekin konferans salonunda yapılan kongreye delegeler katıldı. Genel Başkan Erbakan, kongrede konuştu. Erbakan, "Ümidini altlı masaya bağlayan daha çok kaybetmektedir. Bu masanın bir tarafında uzun yıllar boyuncu AK Parti iktidarında başbakanlık, bakanlık yapmış isimler var. Diyorlar ki, efendim AK Parti içinde görev yapmış olanlar Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Masanın iki tarafındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti´nin çok ciddi fikir ayrılıkları var. Genel başkanlar düzeyinde olmasa da iki parti arasında çatışma var. Altılı masadaki çatışmalar ve atışmalar son bulmuyor" dedi. "ALTILI MASA ÇATIRDILARI HER TARAFTAN DUYULUYOR"İl kongresinde delegeler ile partililere hitap eden Erbakan, "Her partinin kendi tarafına çektiği altılı masanın çatırdıları, bugün Türkiye´nin her tarafından duyulmaya başlandı. Altılı masa milletin umudu olmaktan son derece uzaktır. Bir kere altılı masada olanların hiçbirinin ülkenin temel problemlerine ilişkin olarak proje ve çözüm önerileri somut olarak ortada yok. İçinde bulunduğumuz ekonomik burhandan ekonomik krizden nasıl kurtarılacağımıza ilişkin bir kaynak paketi ortaya koyamamışlardır. Güçlendirilmiş parlamenter söylemleri ekmek derdinde olan vatandaşı hiç ilgilendirmemektedir. Bu gerçekleri ifade ediyorum ve diyorum ki; iktidar bir tarafta, altılı masa bir tarafta. HDP bir tarafta. Bu tabloyu milletin önüne koyuyorlar. Ancak milletimiz bu tablonun ve tablo aktörlerini reddediyor. Yeniden Refah Partisi, en çok üye kaydını yapıyor. Yeniden Refah Partisi Türkiye´nin en hızlı büyüyen partisi. Bu aziz millet artık anket ve medya tezgahlarını dağıtıyor. Yeniden Refahı, yeniden milli görüşü adım adım iktidara taşıyor.""BİZİ BİR BİRİMİZE DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR"Erbakan şöyle devam etti;"Değerli Batmanlılar, sizin ve bölge insanının bildiği gibi milli görüş zihniyeti, ırkçılığın her türlüsünü reddeder. Bizim inancımızda milli görüş alabildiğine milli görüş. Milli görüş her türlü ırkçılığı reddeder. Bugün dış güçler, dünya siyonizmi, ırkçı emperyalizm, ırkçılığı ve mezhepçiliği bir mikrop olarak bizi birbirimize düşürmekle birlikte ayırmak, koparmak ve parçalamak için kullanmaktadır. Öylesine iki yüzlü, öylesine çifte standart anlayışına sahipler ki, Kıbrıs´a gelince; `Kıbrıs birleşsin´, Ukrayna´ya gelince `Ukrayna´nın toprak bütünlüğüne sahip çıkılsın, bölünmesin´, İsrail tek devlet olsun, Orada Filistin diye ayrı bir devlet olmasın, İsrail devletinin altında tek devlet olsun ama Türkiye, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Sudan ve Mısır bunlara gelince bölünsün, parçalansın. Aynı mihraklar, aynı unsurlar Müslüman ülkelerine gelince, bölünmenin ve parçalamanın taraftarları olurlar."ERBAKAN; "GENÇLER EVLENEMİYOR"Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü;"Erbakan hocamızın kendi tabiriyle taklitçi zihniyetin ihmal ettiği bu bölgeye en büyük yatırımları yaptı. Fabrikalar kurdu, bu bölgenin gençleri, bugün olduğu gibi işsiz kalmasın, bugün olduğu gibi somun bir ekmeğe muhtaç olmasın, doğup büyüdüğü toprakta, kendi memleketinde alının teriyle rızkını temin edebilsin diye bu bölgeye en büyük yatırımları yaptı. Bu bölgenin en büyük yatırımları rahmetli Erbakan döneminde yapıldı. 54. Hükümet döneminde en büyük ödenekler bu bölgeye ayrıldı. Erbakan hocamızın alın teriyle kurduğu birçok tesis kapatıldı, özelleştirildi. Bundan dolayı bugün bölgede dolaştığımız zaman iki gençten bir tanesi, bazı yerlerde üç gençten biri işsizliğin pençesine düşmüş durumda. Türkiye´nin işsizlik belası en çok olduğu bölgeler bu bölgelerdir. Neden, üretime, ihracata tesisler kapatıldığı için bugün bölge insanı işsizlikten muzdarip. İşe girse ne olacak? İşi girse de asgari ücret adı altında sefalet ücretiyle yaşam savaşı vermek mecburiyetinde kalacaktır. Bugün bölgedeki gençler evlenemiyor. Neden? Çünkü, evlilik masraflarını karşılayabilmeleri mümkün değil. Ve evlenmeye kalkarlarsa da 10, 20 yıl boyunca kendilerini taahhüt altına sokacak olan borçların altına imza atıyorlar. Anneleriyle babalarıyla birlikte bu borçların altına giriyorlar ve perişan oluyor. Neden, asgari ücret bugün açlık sınırının altında. Bir de bu asgari ücreti bulamayan milyonlarca genç var. Bakınız, bugün evlenmek isteyen gençlerimiz, maliyetler altında ezilirken, başlarını sokacak bir ev dahi bulamayacak duruma gelmişler. Neden, çünkü kiraların artışı hepimizin malumu. Öyle büyük şehirler var ki, asgari ücretin tamamını verseniz dahi, evimin kirasına yetmeyecek şehirlerimiz var. Bu şehirlerde asgari ücretle nasıl evlenecek. Evlenme oranı azaldı, evlenme yaşı gecikti ve maalesef en çok ekonomik zorluklar sebebiyle boşanma oranları arttı. Böylece dış güçlerin ekmeğine yağ sürülmüş oldu. Onlar, evliliksiz, ailesiz bir toplum istiyor. Evlenmemizi, yuva kurmamızı istemiyor, boşanmaların çoğalmasını istiyor. Evlenmenin ortadan kalkmasını istiyor."DHA-Politika Türkiye-Batman / Merkez DHA

2022-06-26 10:31:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.