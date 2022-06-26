Batman’da hırsız su sayacını çaldı

Batman’da bir eve giren hırsız, su sayacını çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Mahallesi’nde bir eve giren hırsız, su sayacını yerinden söküp çalarak kayıplara karıştı. Su sayacının yerinden söküldüğünü gören ev sakinleri durumu polise bildirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.