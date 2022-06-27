Batman’da 15 bin metrekarelik “Karabağ parkı” açılışa hazır

Batman Belediyesi kişi başına düşen yeşil alanı artırmaya devam ediyor. Adını Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden alan "Karabağ Parkı" 30 Haziran'da açılıyor.

Batman’a nefes aldıran yeşil alanlara bir yenisi daha ekleniyor. Toplam 15 bin 397 metrekare alana kurulu Karabağ Parkı, adını kardeş Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden alıyor. Karabağ Parkı’nda çocuklar için oyun alanı, oturma grupları, süs havuzu ve seyir terası ile tematik parklar yer alacak.

Parkta Dağlık Karabağ’ı çevreleyen 7 pavilionu temsilen kurulan kapalı ve ışıklandırmalı 7 sergi alanına Azerbaycanlı 7 ünlü sanatçının eserleri eşlik ediyor. Azerbaycan kültüründen izler taşıyan Karabağ Parkı, Batman’ın doğa, kardeşlik ve sanatı bir araya getiren yeni buluşma noktası olmaya hazır.

30 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de ünlü sanatçı Azerin’in konseri ile Karabağ Parkı’nın açılışı yapılacak. Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, açılışa tüm Batmanlıları davet ettiği belirtildi.

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