Batman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 1955 Batman Belediyespor minik hentbol takımı Türkiye şampiyonu oldu.
Amasya ilinde 2024 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Minikler Şampiyonası grup müsabakalarında Van ve Sakarya illeri takımları ile karşılaşan minik hentbol takımı, Sakarya’yı 18’e 9, Van’ı da 22’ye 3 gibi büyük bir farkla yendi.
Yapılan müsabakaların çapraz yarı finalinde Van Erek Beşyıldız Spor Kulübü ile karşılaşan 1955 Belediyespor minik hentbol takımı bu karşılaşmada 115 gibi bir farkla sahadan galip ayrıldı.
Final müsabakalarında; Kastamonu takımı ile karşılaşan ekip, Kastamonuspor’u 1411 mağlup ederek şampiyon oldu.
Yapılan müsabakaların ardından aldıkları madalya ve kupayı Batman Belediyesi için kazandıklarını ifade eden Belediye Spor İşleri Müdürü Burak Eren, yardım ve desteklerini esirgemeyen Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp'e kulüp ve sporcular adına teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.