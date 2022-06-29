Batman Belediyesi’nden kaçak su uyarısı

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (BASKİ) yıl boyunca sürdürdüğü kaçak su kullanımı ile mücadele çalışmalarını artırdı. Yapılan tespitler sonucunda kaçak su kullanan kişiler hakkında cezai işlemler uygulanıyor.

İçme suyunun abone olmadan veya bahçe sulamasında kullanılmasının yasal olmadığına dikkat çeken Batman Belediyesi, yoğun bir şekilde alan taraması yaparak su kaçaklarını tespit ediyor ve hukuki süreç başlatıyor.

Kaçak su kullanımıyla aktif bir şekilde mücadele eden BASKİ Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sahada düzenli olarak taramalar yapıyor. İçme suyunun kaçak olarak ve amacı dışına çıkılarak sulamada kullanılması bazı yerleşim yerlerinde su kesintilerine sebep oluyor. İçme ve kullanma suyunun amacı dışında sulamada kullanılması, su sarfiyatını artırarak suyun yetersiz kalmasına ve vatandaşların mağduriyetine sebep oluyor. Özellikle yaz aylarında meydana gelen bu durum karşısında vatandaşların içme suyu ile sulama yapmamaları herkes için büyük önem arz ediyor. Unutulmamalıdır ki, kaçak su kullananlar hem kendilerine hem de topluma zarar vermektedirler. Kaçak tespit çalışmalarımız ve kaçak su kullanımı konusunda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Kaçak su kullanımını ve tarımsal sulama yapıldığını tespit eden vatandaşlarımızın, Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayarak ihbar etmesi bir vatandaşlık görevidir. Belediye olarak bu işin önüne geçmek için kararlıyız” denildi.

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