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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeşliğini simgeleyen Karabağ Parkı açıldı

İHA

Batman’da Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeşliğini simgeleyen Karabağ Parkı açıldı

Batman'da Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini simgeleyen Karabağ Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Karabağ Parkı açılışında Azerbaycanlı ünlü ses sanatçısı Azerin konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde Azerin sevilen şarkılarını seslendirdi. Oldukça eğlenen Batmanlılar konserin ilerleyen saatlerinde oyun havaları ile coştu.
Açılış kurdelesinin ardından konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, parkı hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Canalp, “Bizler bugün burada bu parkı yapmak ve açmak suretiyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki derin kardeşliği ve iki ülke arasındaki derin bağları bir kez daha vurgulama imkanına sahip oluyoruz. Bu parkla beraber ortaya çıkmış kardeşliğin Batman için somut sonuçlarından bir tanesi de bu yıl Batman Üniversitesinde yeni bir bölüm açılıyor ve bu bölümün adı Petrol ve Doğalgaz mühendisliği, hem de yüde yüz ingilizce eğitimle açılıyor. Artık Batman’ın gençleri için yepyeni bir imkan ve eğitim alanı ortaya çıkmış oluyor. Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ile beraber ortaya koymuş olduğumuz iş birliğinin somut sonuçlarından bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Biz Azeri kardeşlerimizle beraber çalıştığımız zaman hem Azerbaycan kazanıyor hem Türkiye hem de Batman kazanıyor. Bu park bir semboldür. Bu park Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin bir numunesidir. Bu park Türkiye ile Azerbaycan’ın muhabbetinin bir numunesidir.’’ dedi.
Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ise parkın açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz kederi kederimizdir’ sözünü anımsatan Babanlı, “Bizim liderimiz Haydar Aliyev ise ‘Bir millet iki devlet' sloganını ileri sürmüştür. Bizim 44 günlük vatan mücadelemizde bir yumruk gibi Karabağ’ımızı azad etmek için mücadele verdik. Biz Türkiyemizin Azerbaycan’ın arkasında nice durduğunu ve kardeşliği zirveye taşıdığının şahidi olduk. Bugün Batman’da Karabağ parkının zaferden sonra açılması kardeşliğin ve dostluğun en güzel örneğidir.’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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