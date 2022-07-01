İş insanı Ekremoğlu’na onur belgesi verildi

Batman’da faaliyet yürüten iş insanı Esat Ekremoğlu ile Ekremoğulları iş merkezinde bir araya gelen Sason Şehit Yakınları ve Güvenlik Korucuları Dernek başkanları kendilerine verdiği destek ve yürütüğü başarılı faaliyetlerden dolayı onur belgesi verdi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt’un iş merkezinde kendisini ziyaret ederek onur belgesi verdiklerini belirten iş insanı Esat Ekremoğlu, dernek başkanlarına verdikleri onur belgesinden dolayı teşekkür etti.

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