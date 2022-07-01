Batman’da 80 üreticiye hibeli çilek bahçesi kurulum desteği verilecek

Batman'ın Sason ilçesinde 80 üreticiye 160 dekarlık alanda hibeli çilek bahçesi kurulum desteği verilecek.

Sason kaymakamlığınca yapılan desteklemeye ilişkin yapılan açıklamada GAP İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen “Coğrafi İşaretli Sason Çileği Üretiminin Artırılması Projesi” dahilinde, 2022 yılı için “Çilek Bahçesi Kurulumu” hibe çağrı dönemi başltıldığı belirtildi. Açıklamada “Bu proje ile ilçede gelir düzeyi düşük, küçük ve parçalı tarım alanlarında üretim yapan çiftçiler desteklenerek gelir düzeylerinin artırılması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje bölgesinde yer alan çiftçilerimize verilecek hibelerle 2 dekarlık alanda destek sağlanacaktır. Çilek Bahçesi Kurulumu Projesi dahilinde 80 üreticiye 160 dekar alanda yeni tesis çilek bahçesi için malç malzemesi ve damla sulama sistemi malzemesi dağıtımı yapılacak, bahçe için gerekli fideler ise üreticilerin kendi ürettikleri fidelerden karşılanacaktır. Proje yüzde 70 hibe ve yüzde 30 üretici katkısı şeklinde finanse edilecektir. Hak sahipliği belirlendikten sonra 3 iş günü içerisinde katkı payları yatırılıp dekontun bir nüshası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecektir. 3 iş günü içerisinde katkı paylarını yatırmayan üreticilerin yerine yedek listedeki üreticiler faydalanılacaktır” denildi.

Proje başvuruları 6 Temmuz’da son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.