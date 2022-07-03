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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da intihar girişiminde bulunan genç kız son anda kurtarıldı

İHA

Batman’da intihar girişiminde bulunan genç kız son anda kurtarıldı

Batman’da 8 katlı binanın çatısına çıkan 17 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu. Genç kız, atlamak üzereyken son anda iki vatandaş tarafından tutularak kurtarıldı.
Olay, Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç kız 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlamakta ısrarlı olan genç kız için aşağıda branda açmaya çalışırken, vatandaşların korkulu bakışları arasında son bir hamle daha yaparak aşağıya atlamak için sarkan kızı çatıya çıkan iki vatandaş yakalayarak kurtardı.
Daha sonra ambulansa bindirilen kız, ani bir hareketle ambulanstan atlayıp kaçtı. Kaçan kızın arkasından koşan polis, kızı yakalayarak tekrar ambulansa aldı. İntihar girişiminde bulunan genç kızın iki gün önce de aynı apartmana gece saatlerinde çıkarak intihara kalkıştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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