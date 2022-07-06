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BASKİ’den 62 bin 376 metre uzunluğunda altyapı

İHA

BASKİ’den 62 bin 376 metre uzunluğunda altyapı

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (BASKİ) 2022 yılının ilk 6 ayında toplamda 62 bin 376 metre yeni altyapı çalışmalarına imza attı.
2022 yılı OcakHaziran ayları içerisinde yapılan altyapı çalışmalarıyla yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan BASKİ Müdürlüğü, imara yeni açılan ve abonesi yapılmayan binalarda gerçekleştirdiği etkin çalışma ile portföyüne 2 bin 429 yeni aboneyi de katarak su abone sayısını 130 bin 548’e çıkardı. Farklı lokasyonlarda bulunan su depolarından Batman kent merkezine 27 milyon 469 bin metreküp su veren Batman Belediyesi, Batmanlı vatandaşların kesintisiz su ihtiyacını karşılamak için 30 bin 275 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşedi. Kent genelinde yapılan çalışmalarda 27 bin 700 metre kanalizasyon hattı ile atık sular arıtma tesisine sorunsuz ulaşıyor. Atık su tesislerinde 10 milyon 732 bin metreküp suyun deşarjı sağlanıyor, tesisten çıkan 4 milyon 481 metreküp suyun ise tahliyesi gerçekleşiyor.
BASKİ 2022 yılının ilk yarısında, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in da birebir takip ettiği altyapı çalışmalarında 4 bin 401 metre yağmur suyu ile toplamda 62 bin 376 metrelik su, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşemiş oldu.

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