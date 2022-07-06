Batman’da kurban kesim yerleri belirlendi

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Batman Belediyesi, Kurban Bayramı için kurban satış ve kesim yerlerini açıkladı.

Kurbanlıkların hijyen kurallarına, çevre temizliğine ve hayvanların eziyet çekmeden usulüne uygun bir şekilde kesilmesi için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Kesim yerlerinde temiz su temini, atık su çukurlarının oluşturulması ve çadır kurulması için çalışmalar devam ediyor. Batman’da kurban satış ve kesim yerleri olan Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı, Çamlıtepe Mahallesi 4002. Sokak, Bahçelievler Mahallesi 1629. Sokak, Hilal Mahallesi Akyürek Mahallesi ve İkiztepe köyü dışında kurban kesimine müsaade edilmeyecek.

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