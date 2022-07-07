Batman’da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı Batman'dan İspanya'ya tekstil ürünü ihracatı

Batman’da kendi markasını oluşturan ve yurt dışına da büyük ihracatlar yapan iş adamı Hasan Kılıç, devlet desteği alarak tekstil sektöründe 350 kişiye istihdam sağlıyor.

Batman'da 6. bölgenin kendilerine sundukları imkanlarla beraber büyük istihdamlar, cirolar elde ettiğini ve sektörde çok iyi bir pazar yakaladıklarını belirten Hasan Kılıç, kendilerine verilen desteklerle istihdam sayılarının yüzde 30 arttığını söyledi. Kılıç, “Artık üretimin yanında ArGe masraflarıyla beraber kendi markamızı oluşturmamız büyük bir fırsat oldu. Tüm dünyaya Batman’ın ürettiği ürünleri ihraç etmiş ve buradan o pazarlara ulaşmış oluyoruz. İspanya şu anda ağırlıkta. Bizim pazarımızın büyük kısmı İspanya. Bunun yanında Türki Cumhuriyetlere de kendi markamızdan gönderdiğimiz ürünler var. Bütün bilindik markalarla beraber şu anda markamızı bu ülkelere gönderebiliyoruz” dedi.

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