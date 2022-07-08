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Batman’da 118 şehit ve gazi çocuğuna bayramlık kıyafet dağıtıldı

İHA

Batman’da 118 şehit ve gazi çocuğuna bayramlık kıyafet dağıtıldı

Batman'ın Sason ilçesinde şehit ve gazi derneği ile güvenlik korucuları derneği aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi 118 şehit ve gazi çocuğuna bayramlık kıyafet dağıtımı yaparak çocukların yüzleri güldürüldü.
Batman valiliği destekleriyle sosyal marketten temin ettikleri kıyafetleri Kurban Bayramı arifesinde terörle mücadelede canlarını feda ederek gazi ve şehit olan kahramanların emanetleri olan çocuklarına bayramlık hediye olarak dağıttıklarını belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 118 şehit ve gazi çocuğunu giydirerek sevindirdiklerini belirtti. Çelik, “Bu gün Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 118 şehit ve gazi çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye ederek giydirdik. Biz bu çocukları devletimizin desteğiyle yaptık. Allah devletimize zeval vermesin. Şanlı bayrağımızı dalgalandıranlar, devletimizin yanında yer alan ve milletimiz için canını hiçe sayan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

“Çocukların sevindiğini görünce bizlerde mutlu olduk”
Şehit ve gazi olan güvenlik korucularının çocuklarına bayramlık kıyafet dağıttıklarını belirten Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Yunus Bozkurt, "Gazi ve şehit olan güvenlik korucularımızın emaneti olan çocuklarına bayramlık kıyafet dağıtarak yüzlerini güldürmeye çalıştık. Onların mutlu olduğunu görmek, yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri de mutlu etti. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu ailelerimize yönelik desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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