Vali Cenalp, elinde dondurma kutusuyla sokakta çocukların bayramını kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman Valisi Ekrem Cenalp, eşi ile birlikte eline aldığı dondurma kutusuyla sokakta çocukların kurban bayramını kutladı.

Kurban bayramını ilk olarak sabahın erken saatlerinde temizlik yapan görevliler ile bir araya gelerek kutlamaya başlayan Batman Valisi Ekrem Canalp, daha sonra evinin bulunduğu sokakta eşi Ayten Canalp ile birlikte ellerine aldıkları dondurma kutularıyla birlikte karşılaştıkları çocuklarla kısa sohbetlerde bulundu. Çocukların bayramlarını kutlayan Cenalp çifti, çocuklara bayram harçlığıyla birlikte dondurma verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.