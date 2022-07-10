Batman'da 54 kişinin yaralandığı kavga, bahçeye giren koyunlar nedeniyle çıkmış (2)

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KAVGA ANI KAMERADA

Batman´ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde, 5´i ağır 54 kişinin yaralandığı, husumetli 7 aile arasındaki kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, savaş alanına dönen köyde taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, bazı köylüler de jandarmayı arayarak yardım istedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-07-10 17:28:30



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