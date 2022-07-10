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Batman'da 54 kişinin yaralandığı kavga, bahçeye giren koyunlar nedeniyle çıkmış (2)

DHA

Batman'da 54 kişinin yaralandığı kavga, bahçeye giren koyunlar nedeniyle çıkmış (2)


KAVGA ANI KAMERADA
Batman´ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde, 5´i ağır 54 kişinin yaralandığı, husumetli 7 aile arasındaki kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, savaş alanına dönen köyde taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, bazı köylüler de jandarmayı arayarak yardım istedi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-07-10 17:28:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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