Batman’da hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede Arbede sırasında kapıya parmağı sıkışan şahsa müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı

Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı.
İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı. Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.