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Batman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

İHA

Batman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Batman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Batman Siirt karayolu Çakılı köyü yakınlarında seyir halinde olan 17 AF 306 ve 73 AAD 934 plakalı otomobiller kafa kafa çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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