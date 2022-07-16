Fahrettin Koca duyurdu, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırgan zanlı tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına saldıran zanlının tutuklandığını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.