Batman’da metruk binalar yıkılıyor

İçişleri Bakanlığı’nın metruk binalara ilişkin genelgesi doğrultusunda şehrin güvenliği için Batman Belediyesi metruk binaları yıkmaya başladı.

Batman’da uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlarda rahatsızlık oluşturan atıl ve harabe binalar Batman Belediyesi ekiplerince bir bir yıkılıyor.

Batman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 2020 yılından bugüne kadar tespit edilen 116 metruk yapının 3194 sayılı İmar Kanunu 39. maddesine istinaden Belediye Meclisi tarafından yıkım kararı alınarak yıkımı gerçekleştirildi. Son olarak Huzur Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşların yoğun şikayetine konu olan metruk yapı Batman Belediyesi ekiplerince yıkılarak enkazı temizlendi.

Batman Valiliği ve Batman Belediyesi koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların huzur ve güvenini tehdit edecek derecede harabe binaların gerekli yıkım kararları alındıktan sonra yıkımına devam edileceği belirtildi.

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