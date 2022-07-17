Trafik magandası ayağıyla motosiklet sürdü, o anlar kameraya yansıdı

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Batman’da ayağıyla motosiklet süren vatandaşın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, Batman kent merkezinde meydana geldi. Ayağıyla motosiklet süren vatandaşın tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aniden karşılarına çıkan motosikleti görünce şok yaşayan sürücülerin hızlarını düşürmesi, yaşanabilecek zincirleme kazaların önüne geçti.

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