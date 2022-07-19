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Komşu, boğazına cisim kaçan bebeği 112 görevlisinin talimatlarıyla kurtardı

DHA

Komşu, boğazına cisim kaçan bebeği 112 görevlisinin talimatlarıyla kurtardı


Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)-BATMAN'da boğazına yabancı cisim kaçan 10 aylık Dilvin bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Sezai Birel'in telefondaki yönlendirmesi ile kurtuldu. Birel'in talimatlarına uyarak, bebeği ters çevirip sırtına 5 defa vurarak cismin çıkmasını sağlayan komşu Yusuf Özdemir, "Söylenenleri uyguladım, cisim çıktı. Çocuk nefes almaya başladı" dedi.
Bebeği Dilvin'in boğazına yabancı cisim kaçınca panikleyen anne, komşusu Yusuf Özdemir'den yardım istedi. Özdemir de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Çağrıya cevap veren acil tıp teknisyeni Sezai Birel, Özdemir'e sakin olmaları gerektiğini belirterek birtakım talimatlar verdi. Özdemir, Birel'in talimatlarına uyarak bebeği yüzüstü çevirip, sırtına 5 defa vurdu. Böylece bebeğin nefes borusuna kaçan yabancı cisim çıktı. Bebeğin ağlama sesini de duyan Birel, yeniden anneye sakin kalması gerektiğini tekrarladı. Birel ayrıca belirtilen adrese sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bebeği kontrol etti ve durumunun iyi olduğunu söyledi.
'İLK YARDIM HAYAT KURTARIR'
Bu tarz durumlarda sakin kalmanın çok önemli olduğunu vurgulayan acil tıp teknisyeni Sezai Birel, "Öncelikli olarak bebeği ters çevirmesini ve sırtına 5 defa vurmasını söyledim. Yusuf da bebeğin sırtına 5 defa vurdu. Bebeğin ağzındaki cismin çıktığını söyledi. İlk yardım hayat kurtarır. Hepimizin bilmesi, herkes için hayat kurtarıcı. Bir kez daha görmüş olduk" dedi. Yusuf Özdemir de komşusunun feryatlar içinde kendisinden yardım istediğini belirterek "O an telefonu aldım, 112'yi aradım. Söylenenleri uyguladım, cisim çıktı. Çocuk nefes almaya başladı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-07-19 13:40:58

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