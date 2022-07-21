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Batman’da yapılması planlanan 'Engelsiz Yaşam Külliyesinin' tanıtımı yapıldı

İHA

Batman’da yapılması planlanan 'Engelsiz Yaşam Külliyesinin' tanıtımı yapıldı

Batman Belediyesi tarafından yapılması planlanan çok amaçlı Engelsiz Yaşam Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin tanıtımı yapıldı.
Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, tarafından vali konağında engelli vatandaşlar ile engelli dernek temsilcilerine yönelik düzenlenen kahvaltı programında Batman Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yörük, tarafından engelli vatandaşlara yönelik hizmet verecek olan merkezin tanıtımına ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumda, yaklaşık 4 bin 200 metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 7 bin 33 metrekare alan üzerine inşa edilmesi planlanan külliyede, yedi farklı alanda eğitimlerin yapılacağı, idari birim odaları, 11 adet bireysel oda, 5 adet grup odası, 6 adet atölye, 3 adet yüzme havuzu, 1 spor salonu ve 1 oyun salonu yer alacak. Merkezde; ayrıca fizyoterapi, ergoterapi, uzay terapi ve duyu bütünleme gibi hizmetler verileceği belirtildi.
Tanıtım programında konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, engelsiz yaşam merkezinin bütün engelli gruplarına aynı anda hizmet verebilecek şekilde inşa edileceğini ifade ederek, “Bu merkez birçok açıdan önemli bir merkez olacak. Birincisi, aynı anda tüm engelli gruplarına hizmet vermesi anlamlı ve önemli kılıyor burayı. Diğer bir özelliği, yerel imkanlarımız ile merkezi devletimizin taşra teşkilatının imkanlarını beraber kullanmaktır. Uygulama ve işletme modeli olarak gerçekleştirmesidir. Bina Batman Belediyesi tarafından yapılacak ama uygulamanın içeresinde Milli Eğitim Bakanlığı da olacak, dolayısıyla yerel ve merkezi devleti bir araya getiren ve beraber çalışmayı teşvik edecek bir model ortaya koymuş olacağız. Bu açıdan da güzel ve anlamlı bir proje olacak. Üçüncü bir özeliği yaşam merkezleri konseptiyle, rehabilitasyon konseptinin aynı anda hizmet verebilecek merkez olmasıdır. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın zamanda buranın ihalesini yapmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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