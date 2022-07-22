Sason’da 3 aile ile başlayan çilek üretimi 400 aileye geçim kaynağı oldu Devlet destek verdi, vatandaş köyüne dönerek çilek üretimine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason’da 3 aile ile başlayan çilek üretimi 400 aileye geçim kaynağı oldu Devlet destek verdi, vatandaş köyüne dönerek çilek üretimine başladı

İHA

Sason’da 3 aile ile başlayan çilek üretimi 400 aileye geçim kaynağı oldu Devlet destek verdi, vatandaş köyüne dönerek çilek üretimine başladı

Batman'ın Sason ilçesinde 2007 yılında devlet desteğiyle 3 aile ile deneme amaçlı ekimine başlanan çilek üretimi, her geçen yıl daha da yaygınlaşarak 400 aileye geçim kaynağı oldu.
Sason ilçesinde 2007 yılında tütün üretimine alternatif olarak devlet tarafından yüzde 80 hibeli 15 dekarlık alanda 3 çiftçi ile başlayan çilek üretimi, 2022’de bin 400 dekarlık alanda 400 çiftçi tarafından yapılıyor. İlçeye bağlı Yeniköy, Tire, Cevizli, Köprübaşı, Kelhasan, Sebane ve Dereköy köylerinde yaşayan vatandaşlar, tütünün kaldırılmasıyla İstanbul başta olmak üzere geçimlerini sağlamak amacıyla büyük şehirlere göç etmiş ve hatta bazı köyler tamamen boşaltılmıştı. 2007’de devlet tarafından yüzde 80'e varan hibeli destekler ve her geçen yıl artarak devam eden çilek bahçeleri kurulumu sayesinde köylüler tersine göç başlatarak köylerine geri dönmeye başladı.
Devletin verdiği çilek desteği sayesinde büyük şehirlere göç eden ailelerin köylerine geri dönerek kendi çilek bahçelerinde çalıştığını belirten çilek üreticisi Fahrettin Çelik, 3 aile ile başlayan çilek üretiminin 400 aileye ulaştığını belirtti. Çelik, “İlçemizde 3 aile ile başladığımız çilek üretimi, şu anda 400 aileye geçim kaynağı oldu. Daha önce sadece birkaç köyde çilek üretimi yapılıyordu. Şimdi birçok köy ve mahallede çilek üretimi yapılıyor. Daha önce iş bulma imkanı olmayan gençlerimiz başta İstanbul olmak üzere batıya çalışmaya ve Karadeniz'e giderek orada çay ve fındıkta çalışmak zorunda kalıyordu" dedi.

"Sason, çilek ile kaderi değişen bir ilçe oldu"
Gençlerin kendi mahallerinde kalarak kendi bahçelerinde çalışarak geçimlerini sağladığını aktaran Çelik, "Çok iyi bir getirisi var. Market ve manavlardaki satış fiyatı 30 lira civarındadır. 5 kişilik bir aile çilek ile düzenli olarak çalışması durumunda 100 bin TL ve üzerinde bir kazanç sağlıyor. Sason çilek ile kaderi değişen bir ilçe oldu. Çilek sayesinde ilçemiz daha da tanınmış ve Sason çileği Türkiye’de bir numara oldu. Bütün ilçedeki vatandaşlarımıza çilek üretimini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kolay ve iyi bir getirisi olan bir iştir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da yapılması planlanan 'Engelsiz Yaşam Külliyesinin' tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Batman’da yapılması planlanan 'Engelsiz Yaşam ...
Sason'da ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik kazanç sağlandı
YEREL HABERLER Sason'da ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik ...
Hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan Yaşar, 2 sonra bulundu
YEREL HABERLER Hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan ...
Gercüş’teki kayıp çoban sağ bulundu
YEREL HABERLER Gercüş’teki kayıp çoban sağ bulundu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerli turistler doğal alanları tercih etti
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerli turistler doğal ...
30 yaşında eğitim aşkı, 10 yılda 7 üniversite bitirdi
YEREL HABERLER 30 yaşında eğitim aşkı, 10 yılda 7 üniversite bitirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.