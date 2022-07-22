Batman’da minibüs durağına dalan kamyonet, genç kızı hayattan kopardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da minibüs durağına dalan kamyonet, genç kızı hayattan kopardı

İHA

Batman’da minibüs durağına dalan kamyonet, genç kızı hayattan kopardı

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına dalan kamyonet, 6 kişiyi yaraladı. Kazada yaralanan 19 yaşındaki Çağlar Dinçer, hayatını kaybetti.
Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi BatmanSiirt Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, Çağlar Dinçer (19) isimli genç kız, hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gün öğle saatlerinde BatmanSiirt Çevre Yolu'nda meydana geldi. 34 RY 835 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Çağlar Dinçer (19) isimli genç kızın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir gün öncesinde doğum gününü kutlayan talihsiz genç kız Çağlar, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmişti. Öğle saatlerinde evden ayrılan genç kız, sınav tercihlerinin ön bilgisi almak için okula gitti. Okul dönüş yolunda durakta otobüs bekleyen Çağlar, yaşanan elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ...
Batman’da tayın olan askeri personel onuruna veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Batman’da tayın olan askeri personel onuruna veda ...
Sason’da 3 aile ile başlayan çilek üretimi 400 aileye geçim kaynağı oldu Devlet destek verdi, vatandaş köyüne dönerek çilek üretimine başladı
YEREL HABERLER Sason’da 3 aile ile başlayan çilek üretimi 400 aileye ...
Batman’da yapılması planlanan 'Engelsiz Yaşam Külliyesinin' tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Batman’da yapılması planlanan 'Engelsiz Yaşam ...
Sason'da ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik kazanç sağlandı
YEREL HABERLER Sason'da ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik ...
Hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan Yaşar, 2 sonra bulundu
YEREL HABERLER Hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan ...
Gercüş’teki kayıp çoban sağ bulundu
YEREL HABERLER Gercüş’teki kayıp çoban sağ bulundu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerli turistler doğal alanları tercih etti
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerli turistler doğal ...
30 yaşında eğitim aşkı, 10 yılda 7 üniversite bitirdi
YEREL HABERLER 30 yaşında eğitim aşkı, 10 yılda 7 üniversite bitirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.