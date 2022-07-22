Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Batman'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, yerini kısa sürede bıçaklı kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada R.Y. (22) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.Y. isimli genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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