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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ve gazi yakınlarının Diyarbakır Barosu'na tepkileri dinmiyor

İHA

Şehit ve gazi yakınlarının Diyarbakır Barosu'na tepkileri dinmiyor

Diyarbakır Barosunun Irak'ta PKK tarafından katledilen 8 sivilin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından öldürüldüğünü iddia etmesi Batman’da şehit yakınları ve gaziler tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı.
Sason ilçesinde Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Barosunun suçlamalarını kınayarak basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Toplanan şehit yakınları ve gaziler adına basın açıklamasını yapan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, ülkede bebekler annelerinin kucaklarında şehit edilirken, bu açıklamayı yapanların nerede olduklarını sordu. Çelik, “Diyarbakır Barosuna sormak istiyorum. Ülkemizde PKK terör örgütü tarafından henüz bir yaşında şehit edilen Hüsnalar, Sabriyeler, henüz gençliklerinde şehit edilen Eren Bülbüller, Yasin Börüler ve kundaktaki bebekler annelerinin kucaklarında şehit edilirken neredeydiniz; neden sesiniz çıkmıyordu. Hani diyorsunuz ya Kürdistan'da insanlık öldü. İnsanlık sadece Kuzey Irak’ta Dahok’ta, Rojova’da mıdır? Sadece orada öldürülen insanlar için midir? Türkiye’de şehit edilen insanlar insan değil midir? Buldukları her fırsatta devletimizi suçlayan ve düşmanca tavır sergileyen bu ihanet şebekeleri ülkemizde herkes tarafından sayılan ve değer gören mesleklerinden avukatlık mesleğinin arkasında sığınmaları da bu mesleğe de atılan en büyük leke ve ihanettir. Devletimizin her hangi bir ülke ile savaşa girmesi durumunda devletimize ve milletimize ilk kurşunu bu ihanet şebekeleri sıkacaktır. Bunların konumu mevkii ne olursa olsun derhal haklarında soruşturma başlatılmalı ve lisansları iptal edilmelidir. Henüz ne olduğu ve nasıl olduğu hakkında ortada bir bilgi yok iken terör örgütü propagandası yapan Avrupa'daki bazı medya grupları ile aynı anda kahraman ordumuzu suçlayıcı açıklama yapan Diyarbakır Barosunu en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu zihniyetiniz şerefli Türkiye Cumhuriyetimizin avukatlarını temsil etmediği gibi, bu devletimizi ve milletimizi suçlayıcı iftiranızdan dolayı sizleri en şiddeti şekilde kınıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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